Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono due: l’elezione di Joe Biden a presidente degli Stati Uniti, con il suo discorso al paese dell’altra notte, le ipotesi sulle prime mosse da nuovo presidente, e i ricorsi annunciati da Trump, e le notizie sul coronavirus in Italia, con l’attesa dei nuovi dati delle regioni e i possibili inasprimenti delle restrizioni per alcune di esse, e la richiesta dell’Ordine dei medici al governo di decidere un lockdown generale per contrastare la diffusione dell’epidemia. I giornali sportivi si occupano dei risultati della domenica calcistica, con i pareggi di Juventus, Inter e Milan.