La Puglia ha deciso di riaprire le scuole elementari e medie

Michele Emiliano, presidente della regione Puglia, ha firmato un’ordinanza in base alla quale, a partire dal 7 novembre, gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado (cioè le elementari e le medie) potranno tornare nelle loro classi. L’ordinanza arriva dopo che il Tar (il tribunale amministrativo regionale) della Puglia aveva sospeso una precedente ordinanza del 29 ottobre che prevedeva l’interruzione delle attività in presenza per tutte le scuole ad esclusione di quelle dell’infanzia. L’ordinanza spiega che per «ridurre il rischio di diffusione epidemica» le scuole dovranno comunque «garantire il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, in luogo dell’attività in presenza».