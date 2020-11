Il nuovo modulo di autocertificazione per spostarsi durante il coprifuoco nazionale

Da venerdì 6 novembre, in tutta Italia, indipendentemente dalla classificazione della regione di residenza, durante il cosiddetto “coprifuoco” in vigore dalle 22 alle 5 mattino, per circolare bisognerà autocertificare una necessità di lavoro o di salute. Sarà quindi necessario, per chi si deve spostare in quella fascia oraria, compilare un modulo in cui si dovrà indicare, oltre ai propri dati personali, di essere a conoscenza delle normative sul coronavirus in vigore, i motivi dello spostamento e dove sia iniziato e quale sia la destinazione. Il modulo può essere anche compilato nel momento al momento del controllo da parte delle forze dell’ordine.

