Tao Geoghegan Hart ha vinto il Giro d’Italia

Il britannico Tao Geoghegan Hart ha vinto il 103esimo Giro d’Italia, che si è concluso con la tappa a cronometro in Lombardia, da Cernusco sul Naviglio a Milano.

Geoghegan Hart ha 25 anni e corre con la Ineos Grenadiers. È il primo ad avere vinto il Giro senza aver mai indossato la maglia rosa prima dell’ultima tappa (nel 2011 accadde a Michele Scarponi per una vittoria “a tavolino”). La competizione di quest’anno è stata piuttosto combattuta fino alla fine, con Geoghegan Hart e l’australiano Jai Hindley che erano arrivati all’ultima tappa con un distacco minimo. Hindley, in maglia rosa, aveva un vantaggio di 86 centesimi di secondo, che non è stato però sufficiente.