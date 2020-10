Ora su WhatsApp si possono silenziare per sempre le chat

WhatsApp ha aggiunto una nuova opzione per silenziare per sempre specifiche chat, in modo da non ricevere più notifiche nel caso in cui siano inviati nuovi messaggi al loro interno. La funzionalità è accessibile dalle impostazioni di ogni chat, che sia con una singola persona o di gruppo.

Dentro a una chat, è sufficiente toccarne il nome (quello in alto di fianco all’avatar) e dalla schermata che appare selezionare l’opzione “Silenzioso” e in seguito la durata del periodo in cui la chat rimarrà silenziosa. Si può scegliere tra: 8 ore, una settimana e “sempre”.

La possibilità di silenziare le chat esisteva già da tempo su WhatsApp, ma finora era possibile impostare come termine massimo un anno. La novità è in fase di diffusione sia su iOS (iPhone) sia su Android.