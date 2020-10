Il Parlamento Europeo ha respinto gli emendamenti che volevano vietare di chiamare “hamburger” i prodotti che non contengono carne

Il Parlamento europeo ha respinto quattro emendamenti all’OCM (l’organizzazione comune dei mercati agricoli che disciplina il mercato interno all’Unione Europea) che chiedevano di evitare, per i prodotti a base vegetale, l’uso di nomi di prodotti a base di carne, come ad esempio «bistecca», «hamburger», «scaloppina» o «salsiccia»

#FutureofCAP: MEPs rejected all proposals to reserve meat-related names for products containing meat. No change for plant-based products & names they currently use when being sold. Final #EPlenary vote on #CAPreform later today.

— AGRI Committee Press (@EP_Agriculture) October 23, 2020