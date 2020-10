In Nigeria la polizia ha sparato sui manifestanti: almeno 12 persone sarebbero morte

Secondo Amnesty International in Nigeria almeno 12 persone sarebbero morte, e centinaia sarebbero state ferite, dopo che l’esercito e la polizia martedì hanno sparato contro manifestanti disarmati che protestavano contro l’uso della forza da parte della stessa polizia in due quartieri di Lagos, la città più grande del paese. L’esercito ha negato il proprio coinvolgimento nelle uccisioni dei civili e ha parlato di “fake news”.

Patricia Scotland, segretaria generale del Commonwealth, Dominic Raab, ministro degli Esteri britannico, e Moussa Faki, presidente della commissione dell’Unione Africa (l’organizzazione internazionale comprendente tutti gli Stati africani), hanno condannato le violenze. Scotland ha definito gli attacchi dei militari contro i manifestanti «atti vigliacchi». Mercoledì il vicepresidente della Nigeria, Yemi Osinbajo, ha promesso giustizia per i manifestanti uccisi o feriti.

I spoke to some of those in hospital. The pain of these terrible events is palpable in our towns and cities, and some losses are irreplaceable, but we can and will get justice for all of them. I stand with Lagos & all other affected states in these trying times.

— Prof Yemi Osinbajo (@ProfOsinbajo) October 21, 2020