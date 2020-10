È morto Ronnie Hanson, il primo DJ a parlare su Radio Deejay

È morto a 79 anni Ronnie Hanson, il primo DJ a parlare su Radio Deejay. Inizialmente Radio Deejay, che nacque il primo febbraio del 1982 su idea di Claudio Cecchetto, trasmetteva solamente musica, senza che ci fosse nessun DJ a parlare.

Il primo programma parlato arrivò nell’estate del 1982 quando Cecchetto intervistò l’attore Jerry Hagman (che interpretava JR nella serie Dallas), ma il primo DJ vero e proprio a parlare in radio introducendo delle canzoni fu appunto il britannico Ronnie Hanson – arrivato in Italia alcuni anni prima – che conduceva un programma in lingua inglese. Dopo di lui, in programmazione, c’era un altro giovane DJ, Gerry Scotti, che conduceva un programma con Daniele Milani.