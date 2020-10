Jeff Bridges ha un linfoma

L’attore statunitense Jeff Bridges ha detto che ha un linfoma. Bridges, che ha settant’anni, ha dato la notizia con un tweet in cui ha scritto che, anche se la malattia è grave, si sente fortunato «ad avere una grande squadra di medici» e che la prognosi di guarigione è buona. Nell’attacco del tweet fa riferimento a “the Dude” (in italiano “Drugo”), il protagonista del film “Il grande Lebowski” interpretato da Bridges nel 1998, e considerato uno dei suoi ruoli più famosi. L’attore, che ha vinto il premio Oscar nel 2010 per la sua interpretazione nel film “Crazy Heart”, ha detto che sta iniziando le cure e che terrà aggiornati i suoi fan sulle sue condizioni di salute.

I’m profoundly grateful for the love and support from my family and friends.

Thank you for your prayers and well wishes. And, while I have you, please remember to go vote. Because we are all in this together. https://t.co/6sAU4MYixl

Love, Jeff

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020