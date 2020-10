Cosa prevede il nuovo DPCM

Il presidente del Consiglio ha firmato un nuovo DPCM che introduce nuovi obblighi e restrizioni per l’epidemia da coronavirus valide dal 14 ottobre al 13 novembre: tra le principali ci sono la chiusura di bar e ristoranti a mezzanotte, il divieto di feste nei luoghi pubblici, la sospensione degli sport di squadra amatoriali come calcetto e basket e quella delle gite scolastiche.

Sui bar e i ristoranti, il governo ha deciso di introdurre delle fasce orarie per regolarne l’apertura e la vendita di cibo e bevande: dovranno chiudere dopo mezzanotte, e dalle 21 in poi potranno continuare il servizio soltanto al tavolo ai clienti seduti, che siano all’interno o all’esterno. Il decreto ministeriale contiene inoltre il divieto di sostare davanti ai locali dopo le 21.

Nei locali sono vietate le feste sia al chiuso che all’aperto. Per quanto riguarda le abitazioni private è “fortemente raccomandato” di evitare feste e di ricevere in casa un numero di persone non conviventi superiore a sei. Per i pranzi e le cene legate a cerimonie religiose, come matrimoni o battesimi, il governo ha introdotto un limite di 30 invitati.

– Leggi anche: Le nuove regole su isolamento e quarantena

Il DPCM sospende anche le gite scolastiche, e in generale le uscite didattiche nelle scuole. Tra le altre novità del DPCM c’è la sospensione dello sport amatoriale “di contatto”, come il calcetto e il basket, mentre può continuare quello agonistico e possono rimanere aperte le palestre. Gli stadi possono riaprire con una capienza massima pari al 15 per cento dei posti a sedere, per un massimo comunque di 1.000 persone all’aperto e 200 al chiuso. Per gli spettacoli, rimane il limite dei 200 partecipanti al chiuso e dei 1.000 all’aperto, sempre mantenendo il distanziamento dei posti a sedere.

Sulle mascherine, il decreto ribadisce quanto già detto dal governo in precedenza: cioè sono obbligatorie sia al chiuso, fuori dalle proprie abitazioni, sia all’aperto, a meno di essere davvero da soli e isolati oppure se si sta facendo jogging o attività sportiva. Il governo raccomanda comunque «fortemente» di usare le mascherine anche in casa quando si è in presenza di persone non conviventi.