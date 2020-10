La Nazionale di calcio Under 20 giocherà contro l’Irlanda al posto dell’Under 21

Dopo i numerosi casi di positività al coronavirus riscontrati tra i convocati della Nazionale maschile Under 21, la FIGC ha deciso che domani a Pisa contro l’Irlanda giocherà la Nazionale Under 20 allenata da Alberto Bollini, alla quale verranno aggiunti soltanto quattro giocatori dell’Under 21 (Patrick Cutrone, Samuele Ricci, Riccardo Sottil e Sandro Tonali). La partita si giocherà alle 17 all’Arena Garibaldi di Pisa — a porte chiuse — ed è valida per le qualificazioni agli Europei Under 21 in programma fra un anno in Ungheria e Slovenia. L’Under 20 si trovava in ritiro a Firenze ed era stata preallertata dalla federazione dopo le positività di Matteo Gabbia, Alessandro Plizzari, Alessandro Bastoni, Marco Carnesecchi, Riccardo Marchizza, Alessandro Russo e Raoul Bellanova, le quali venerdì scorso avevano causato il rinvio di Islanda-Italia.

