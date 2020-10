La partita Islanda-Italia Under 21 è stata rinviata per le positività tra i calciatori italiani

La UEFA ha rinviato Islanda-Italia, partita valida per le Qualificazioni agli Europei di calcio maschili Under 21, dopo che le autorità islandesi hanno sottoposto alla quarantena la delegazione italiana a Reykjavik per le positività al coronavirus dei giocatori Matteo Gabbia, difensore del Milan, Alessandro Plizzari, portiere della Reggina, e di un membro dello staff riscontrate nei tamponi effettuati giovedì all’arrivo in Islanda. Uno di questi è sintomatico, gli altri due no. La partita si sarebbe dovuta giocare oggi pomeriggio alle 17.30. La FIGC è in contatto con le autorità islandesi per l’eventuale ritorno della squadra al centro sportivo di Tirrenia, sede del ritiro della nazionale dove martedì era stata riscontrata la positività di Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, rimasto lì in isolamento.