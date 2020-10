Weekly Beasts

Un orso su un albero, un cane che si è arreso a farsi lavare e un altro a farsi benedire, tacchini in vista delle feste e un canguro e un leone marino dallo zoo di Praga, che è stato chiuso per le nuove restrizioni per l’epidemia da coronavirus, sono tra gli animali che valeva la pena fotografare in settimana. Insieme a un alligatore che sta per mangiarsi una tartaruga e a un piccolo opossum aggrappato a un dito umano.