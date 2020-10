Il prossimo dibattito tra Biden e Trump è stato cancellato

Il secondo dei tre dibattiti televisivi previsti tra i candidati alla presidenza degli Stati Uniti – Joe Biden e Donald Trump – è stato cancellato. Il dibattito era previsto per il 15 ottobre, ma dopo che Trump era risultato positivo al coronavirus la Commissione dei dibattiti presidenziali – che organizza e coordina i dibattiti – aveva proposto di tenerlo in modalità virtuale, con i candidati in collegamento da luoghi diversi.

L’offerta era stata rifiutata dal comitato elettorale di Trump, che aveva proposto un rinvio del confronto; il rinvio era però stato rifiutato dal comitato di Biden. La Commissione ha quindi deciso di cancellare il dibattito e di cominciare subito i preparativi per il terzo confronto televisivo in programma, previsto per il 22 ottobre e che sarà moderato dalla giornalista Kristen Welker di NBC.