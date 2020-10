Quest’anno non si correrà la Parigi-Roubaix

L’edizione di quest’anno della Parigi-Roubaix, una delle corse ciclistiche più famose e importanti al mondo, non ci sarà. Lo ha comunicato l’organizzazione della corsa, in seguito alle restrizioni decise dal governo francese e dalle amministrazioni locali dell’area nel nord della Francia in cui si svolge. La Parigi-Roubaix, inizialmente prevista ad aprile, era stata spostata al 25 settembre a causa della pandemia da coronavirus. Quest’anno si sarebbe dovuta correre per la prima volta nella storia anche l’edizione femminile della corsa. La prossima edizione, sia maschile che femminile, è prevista per l’11 aprile 2021.

