In Campania bar e ristoranti dalla domenica al giovedì dovranno chiudere alle 23

Il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha firmato lunedì un’ordinanza valida fino al 20 ottobre con restrizioni sugli orari di apertura dei locali pubblici per cercare di contenere la diffusione del coronavirus. Bar, gelaterie e pasticcerie dovranno chiudere alle 23 dalla domenica al giovedì e a mezzanotte venerdì e sabato, mentre i ristoranti e attività considerate «similari» (come pub e vinerie) saranno obbligati a permettere l’ultimo ingresso dei clienti alle 23 per tutta la settimana. Le consegne a domicilio saranno invece consentite senza limiti di orario.

L’ordinanza inoltre conferma fino al 20 ottobre l’obbligo della mascherina anche all’aperto e indipendentemente dalla distanza interpersonale, tranne nei casi previsti dai specifici protocolli di settore come per le attività di ristorazione, bar e sport all’aperto. Confermato anche l’obbligo di fornire i prodotti disinfettanti all’ingresso dei locali.