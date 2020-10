Sulla “pillola del giorno dopo” non è cambiato niente

Sulla cosiddetta “pillola del giorno dopo”, e in particolare sul farmaco Norlevo, non è cambiato niente: resta obbligatoria la ricetta per le minorenni, mentre le maggiorenni lo possono acquistare in farmacia senza ricetta. Smentendo una serie di notizie diffuse ieri, in cui si diceva che la ricetta era tornata ad essere obbligatoria per tutte, l’AIFA ha chiarito al Post che rispetto «non è cambiato niente» e che si è trattato di «un errore di stampa».

Lo scorso 24 settembre sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata una decisione dell’AIFA, l’Agenzia Italiana del Farmaco: quel che c’è scritto è che il medicinale Norlevo è tornato a essere classificato in fascia C e dunque a carico delle persone e con obbligo di ricetta medica. Norlevo è un farmaco a base di levonorgestrel, viene utilizzato come contraccettivo di emergenza e dal 2016 era acquistabile in farmacia dalle maggiorenni senza ricetta (la ricetta per le minorenni era invece obbligatoria).

La notizia è stata diffusa ieri dalle agenzie di stampa e ripresa, con qualche allarme, dai movimenti femministi che si occupano di contraccezione. Dopo qualche ora, però, su alcuni giornali nazionali la notizia è stata smentita da Federfarma, la Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani.

La determina dell’AIFA citata in Gazzetta Ufficiale è molto precisa: indica Norlevo come farmaco da inserire nella classe C di rimborsabilità. Norlevo è prodotto in Francia e nel 2018 la società Gekofar S.r.l., con sede a Milano, è stata autorizzata alla sua importazione parallela. L’importazione parallela di farmaci prevede (dopo l’autorizzazione dell’AIFA) la distribuzione in uno stato membro dell’UE o dello Spazio economico europeo di farmaci già autorizzati, fabbricati e commercializzati in un altro stato membro, senza che il titolare del marchio possa opporsi. I distributori paralleli acquistano dunque i prodotti in un paese e poi li trasportano, riconfezionano e rivendono in un altro. Nel 2012, dopo la conversione in legge del cosiddetto “decreto Balduzzi”, i farmaci di importazione parallela sono stati inseriti automaticamente nella classe C non negoziata (C–nn), sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità. L’azienda può poi presentare una richiesta di diversa classificazione e negoziazione del prezzo.

Stando a quanto si dice in Gazzetta Ufficiale, Gekofar S.r.l. è stata autorizzata all’importazione parallela di Norlevo nel dicembre 2018, e lo scorso giugno ha presentato la domanda di riclassificazione ai fini della rimborsabilità: AIFA ha dato parere positivo, ed è stato dunque autorizzato il cambio di classe di rimborsabilità. Ma nella comunicazione in Gazzetta ci sarebbe stato un errore di stampa: è stata citata la classe di rimborsabilità C (farmaci a carico e con obbligo di ricetta), senza la parte che conteneva la precisazione (già stabilità) del doppio regime di prescrizione.

AIFA ha chiarito al Post che c’è stato un «errore materiale di tipografia», che «non è cambiato niente» e che «è tutto come prima: semplicemente c’è un farmaco in più, che segue il regime dei precedenti». Dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, a cura del Ministero della Giustizia pubblica la Gazzetta Ufficiale, per ora non è stata fornita alcuna spiegazione.

Ieri il Corriere della Sera e anche Repubblica scrivevano, citando Federfarma, che la presunta nuova determinazione dell’AIFA era già stata comunicata alle farmacie e che la Federazione aveva in seguito annunciato l’invio di una nuova circolare esplicativa «a tutti i farmacisti per precisare che resta in vigore il doppio regime di erogazione di questo medicinale, ovvero con prescrizione medica per le minorenni e senza prescrizione medica per le maggiorenni».

Norlevo è il medicinale più economico tra i contraccettivi d’emergenza. I contraccettivi di emergenza sono la pillola del giorno dopo – che nonostante il nome ha effetto fino a tre giorni – e la pillola dei cinque giorni dopo. La contraccezione di emergenza va considerata, appunto, come una contraccezione e non, come molti invece cercano di sostenere, come un metodo per l’interruzione volontaria della gravidanza, dal quale si differenzia per principi attivi, tempi di assunzione e meccanismi di azione.

Nel 2016, l’Agenzia Italiana del Farmaco aveva stabilito che uno di questi farmaci utilizzati come pillola del giorno dopo, Norlevo, potesse essere acquistato in farmacia dalle maggiorenni senza ricetta e che la stessa cosa valesse anche per la pillola dei cinque giorni dopo, conosciuta con il nome EllaOne. Mesi prima l’AIFA aveva approvato la vendita senza ricetta per le donne maggiorenni anche di altri due medicinali per la contraccezione d’emergenza, Stromalidan e Escapelle. Stromalidan, Escapelle e Norlevo hanno come principio attivo il levonorgestrel: agiscono bloccando l’effetto del progesterone, un ormone femminile che stimola la produzione delle proteine che determinano l’ovulazione.