Los Angeles Lakers e Miami Heat giocheranno le finali di basket NBA

I Los Angeles Lakers e i Miami Heat giocheranno le finali della NBA, la più importante lega di basket degli Stati Uniti. Le finali, che si giocheranno al meglio delle 7 partite, inizieranno giovedì primo ottobre. I Los Angeles Lakers, il cui giocatore più forte è LeBron James, si sono qualificati dopo aver vinto la Western Conference, battendo in semifinale i Denver Nuggets per 4 a 1, mentre i Miami Heat hanno vinto la Eastern Conference battendo in semifinale i Boston Celtics, per 4 a 2. Le finali, come il resto dei playoff, si giocheranno nella cosiddetta “bolla“, un palazzetto vuoto di Disney World, il parco divertimenti in Florida in cui non sono ammessi tifosi a causa della pandemia da coronavirus.