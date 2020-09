Il francese Julian Alaphilippe ha vinto i Mondiali di ciclismo su strada che si sono disputati a Imola, in Emilia-Romagna. Su un percorso duro, con quasi 5mila metri di dislivello complessivo, Alaphilippe ha attaccato sull’ultima salita, a circa 17 chilometri dall’arrivo, ed è poi riuscito ad arrivare al traguardo in solitaria. Al secondo e al terzo posto sono arrivati il belga Wout van Aert e lo svizzero Marc Hirschi. Il migliore degli italiani è stato Damiano Caruso, decimo. La prova femminile di ieri era stata vinta dall’olandese Anna van der Breggen, vincitrice anche della prova a cronometro. Il campione mondiale maschile a cronometro è invece l’italiano Filippo Ganna.

