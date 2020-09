Inter-Fiorentina, dove vederla in TV stasera

Inter-Fiorentina è l’anticipo serale del sabato della seconda giornata di Serie A. Si gioca alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e verrà trasmesso in esclusiva su Dazn. Per l’Inter è l’esordio stagionale in campionato, dato che quella che avrebbe dovuto essere la prima partita contro il Benevento è stata rinviata a fine mese. La squadra di Antonio Conte si presenta al completo e con tutti i nuovi acquisti nella lista dei convocati. Per la Fiorentina invece è la seconda partita della stagione 2020/2021, a cui si presenta dopo la vittoria in casa contro il Torino di una settimana fa.

Dove vedere Inter-Fiorentina

Inter-Fiorentina verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili.

Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina

Inter (3-4-1-2) Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro

Fiorentina (3-5-2) Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Duncan, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery

