Oggi è previsto uno sciopero del trasporto pubblico a Roma

A Roma è in programma uno sciopero del trasporto pubblico per oggi, venerdì 25 settembre. Lo sciopero è stato indetto dal sindacato USB Lavoro privato e riguarderà l’azienda dei trasporti cittadina, ATAC, i lavoratori di Roma TPL – la compagnia privata che gestisce una parte della rete dei trasporti – e quelli di COTRAL, la compagnia dei trasporti della regione Lazio. ATAC ha comunicato che verranno rispettate alcune fasce orarie di garanzia: dalle 5.30 alle 10 e dalle 17 alle 20 il servizio sarà regolare e garantito.

Le motivazioni dello sciopero sono legate alla decisione della regione di rendere possibile riempire i mezzi pubblici fino all’80 per cento della loro capienza massima. Secondo il sindacato, «è ormai sotto gli occhi di tutti che il cosiddetto “coefficiente di riempimento dei mezzi” va ben oltre quell’80 per cento fissato come soglia di sicurezza; una soglia che oltre a essere assurda nessuno ha la minima intenzione di controllare».