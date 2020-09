La procura di Perugia ha sospeso le indagini sull’esame di Luis Suarez

La procura di Perugia ha deciso di sospendere le indagini sull’esame in lingua italiana del calciatore Luis Suarez, tenuto la settimana scorsa all’Università per Stranieri di Perugia e al centro di un’indagine per presunte irregolarità. Lo ha detto all’ANSA il procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, citando le ripetute fughe di notizie avvenute negli ultimi giorni sulla direzione presa dalle indagini, che riguardano sia l’università sia gli agenti del calciatore sia la Juventus, la squadra con cui in quei giorni era in trattative per trasferirsi dal Barcellona. «Sono indignato per quanto successo finora, compreso l’assembramento dei mezzi d’informazione sotto alla procura. Faremo in modo che tutto questo non accada più», ha detto Cantone.

Repubblica scrive che in particolare Cantone si sia molto arrabbiato per la notizia data da alcuni giornali italiani su un eventuale interrogatorio di Suarez, previsto nei prossimi giorni. Le indagini, ha aggiunto Cantone all’ANSA, «saranno tutte riprogrammate in modo da garantire la doverosa riservatezza».