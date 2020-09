La procura di Perugia ha aperto un’indagine sull’esame a cui è stato sottoposto cui il calciatore Luis Suarez per avere la cittadinanza italiana

La procura di Perugia ha aperto un’indagine sull’esame a cui è stato sottoposto il calciatore Luis Suarez durante le pratiche per ottenere la cittadinanza italiana: la Guardia di Finanza avrebbe infatti accertato delle irregolarità nella prova di conoscenza della lingua italiana che Suarez ha sostenuto a Perugia lo scorso 17 settembre. Secondo i giornali, Suarez avrebbe conosciuto in anticipo le domande, sarebbe stato sottoposto a un esame molto più facile di quello ordinario e il punteggio gli sarebbe stato attribuito prima della prova. La Procura di Perugia e la Guardia di Finanza stanno acquisendo documenti presso l’università dove Suarez ha sostenuto l’esame.

Le agenzie di stampa riferiscono da fonti giudiziarie che sono stati notificati diversi avvisi di garanzia per rivelazione di segreti d’ufficio, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici e altri reati. Le persone sotto indagine sarebbero il Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, e il Direttore Generale dell’università, Simone Olivieri. Suarez non risulta essere indagato.

Suarez aveva sostenuto l’esame per poter ottenere il passaporto comunitario in vista di un suo possibile trasferimento in una squadra italiana (all’epoca i giornali lo accostavano alla Juventus, ma la trattativa non si è mai concretizzata). Suarez aveva diritto di chiedere la cittadinanza italiana perché sposato con Sofia Balbi, di origini friulane e in possesso di passaporto italiano.