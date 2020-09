È morto a 89 anni l’attore Michael Lonsdale

È morto a 89 anni l’attore franco-britannico Michael Lonsdale, noto per aver interpretato il ruolo del cattivo Hugo Drax in Moonraker – Operazione spazio, film della saga di James Bond del 1979. Lonsdale era nato nel 1931, sua madre era franco-irlandese e suo padre era un ufficiale dell’esercito britannico. Lonsdale, che era bilingue, passò con la sua famiglia gli anni della Seconda guerra mondiale nel Marocco controllato dalla Francia, prima di trasferirsi a Parigi nel 1947.

Lonsdale ha recitato anche a teatro e in diversi film d’autore con registi come Orson Welles, François Truffaut, Jacques Rivette, Louis Malle, Luis Buñuel e Ermanno Olmi. Nel 1986 era stato l’Abate Abbone da Fossanova nel film Il nome della rosa di Jean-Jacques Annaud tratto dall’omonimo romanzo di Umberto Eco, e nel 2005 aveva recitato in Munich di Steven Spielberg.