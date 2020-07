Il nuovo ponte Morandi verrà inaugurato il 3 agosto e si chiamerà “Genova San Giorgio”

Il nuovo viadotto autostradale sul fiume Polcevera, a Genova, che ha sostituito il Ponte Morandi crollato parzialmente il 14 agosto del 2018, si chiamerà “Genova San Giorgio” e verrà inaugurato il prossimo 3 agosto alle ore 18.30. A annunciarlo in consiglio comunale è stato il sindaco di Genova Marco Bucci, che è anche commissario straordinario per la ricostruzione del ponte progettato da Renzo Piano. Bucci ha detto la data dell’inaugurazione è stata concordata con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà presente.

Domenica 19 luglio erano iniziate le prove di carico, che sono in programma fino a sabato 25. Poi il Ministero dei Trasporti e Autostrade per l’Italia dovranno effettuare le verifiche di conformità. Il 27 luglio sotto il viadotto è previsto un concerto di omaggio ai 43 morti nel crollo del ponte Morandi, al quale però i parenti delle vittime hanno deciso di non partecipare.