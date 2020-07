Gli Emirati Arabi Uniti hanno lanciato Amal, la loro prima sonda verso Marte

Oggi gli Emirati Arabi Uniti hanno lanciato Amal (“Speranza”), la loro prima sonda spaziale progettata per orbitare intorno a Marte. Amal è partita da Tanegashima, in Giappone alle ore 6.58 locali (le 23.58 del 19 luglio in Italia). La sonda impiegherà sette mesi per raggiungere il pianeta, dove orbiterà e invierà dati su l’atmosfera.

The United Arab Emirates launched its first mission to Mars as it strives to develop its scientific and technological capabilities and reduce its reliance on oil https://t.co/SYC5SsXBFP pic.twitter.com/D2PdPgFi0I — Reuters (@Reuters) July 20, 2020

La prima missione araba verso Marte sarebbe dovuta partire il 14 luglio, ma il lancio era stato rimandato due volte a causa del maltempo. Emirate Mars, questo il nome della missione è costata 200 milioni di dollari, quasi 175 milioni di euro, e ha come scopo quello di fornire un quadro completo dell’atmosfera di Marte, monitorando i cambiamenti quotidiani e stagionali e i livelli di ossigeno e idrogeno.

La missione era stata annunciata per la prima volta nel 2014 e il progetto era stato realizzato dagli Emirati Arabi Uniti in collaborazione con tre università statunitensi e con il Giappone, dove Amal era stata trasportata a maggio, con qualche difficoltà legata alla pandemia in corso.