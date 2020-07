In Cina un autista si è lanciato con l’autobus in un lago perché gli avevano demolito la casa

In Cina il 7 luglio un autista di autobus ha fatto volontariamente finire il mezzo che guidava nel lago della città di Anshun, nella provincia di Guizhou, nel sud-ovest del paese, causando la morte di ventuno persone e il ferimento di altre quindici. La polizia locale ha detto che l’uomo ha compiuto il gesto dopo aver scoperto che la casa dove viveva era stata demolita. Fra i morti nell’incidente ci sono anche cinque studenti che stavano andando a sostenere il gaokao, l’esame nazionale di ammissione all’università.

???????? Twenty-one people were killed and 16 others injured after a #bus fell into a lake in the city of #Anshun in southwest #China's Guizhou Province Tuesday, local authorities said. Investigation into the cause of the incident is underway. pic.twitter.com/ullom39ABt — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) July 8, 2020

Anche l’autista, il cui nome sarebbe Zhang, è morto nell’incidente. L’uomo, di 52 anni, prima di far finire l’autobus nel lago avrebbe bevuto una bottiglia di “baijiu”, un superalcolico cinese. Avrebbe inoltre mandato un messaggio vocale alla sua compagna dicendo che era “stanco di vivere”. Secondo la polizia Zhang avrebbe compiuto il gesto in reazione all’abbattimento di una casa che gli era stata data in affitto quando lavorava in una fabbrica di motori diesel nel distretto di Xixiu di Anshun, anche se pare che da tempo non vivesse più lì.

L’uomo, secondo China Daily, il 7 luglio era venuto a sapere che la casa era stata demolita all’interno di un “progetto di riqualificazione delle baraccopoli”. Zhang aveva ricevuto un risarcimento per l’equivalente di circa 9mila euro, ma la sua richiesta di un nuovo alloggio era stata respinta dalle autorità locali. In Cina la demolizione forzata delle case per far spazio a nuove costruzioni più moderne, soprattutto quelle delle cosiddette baraccopoli o nelle aree rurali, è diventata in anni recenti una prassi comune e non è raro che gli ex inquilini delle abitazioni demolite facciano fatica a trovare casa nei nuovi, più costosi, alloggi.