Ieri sera è stato autorizzato lo sbarco a Malta dei 52 migranti salvati dalla nave cargo Talia

Ieri sera, poco dopo le ore 22.00, l’Rcc di Malta, il centro di coordinamento di ricerca e soccorso, ha autorizzato lo sbarco delle 52 persone a bordo della nave Talia, che aspettava da cinque giorni in mare.

BREAKING: #TALIA52 disembark!

Finally, after days kept in inhumane conditions on a livestock carrier off Malta's coast, the people who called us when in distress at sea are allowed to reach land in Europe!

We thank the #TALIAcrew for their humanity, solidarity and endurance! ???? pic.twitter.com/zaHqo3b3sg

— Alarm Phone (@alarm_phone) July 7, 2020