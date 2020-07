Lecce-Lazio in TV e in streaming

Lecce-Lazio è la prima partita della 31ª giornata di Serie A. Si gioca questa sera allo stadio Via del Mare di Lecce e sarà trasmessa in diretta da Sky. Delle quattro partite giocate finora dalla ripresa del campionato, la Lazio ne ha perse due, contro Atalanta e Milan, quest’ultima tre giorni fa. La squadra di Inzaghi è ancora seconda ma ora è a sette punti di distanza dalla Juventus, impegnata stasera alle 21.45 contro il Milan. Il Lecce invece è terzultimo in classifica e dalla ripresa del campionato deve ancora fare un punto. Tuttavia può ancora salvarsi, dato che è a soli due punti dal Genoa quartultimo. All’andata la Lazio vinse 4-2 in casa.

Dove vedere Lecce-Lazio

Lecce-Lazio verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Lele Adani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 14,99 euro per il pass giornaliero.

Le probabili formazioni di Lecce-Lazio

Lecce (4-3-2-1) Gabriel; Rispoli, Donati, Lucioni, Calderoni; Barak, Petriccione, Mancosu; Saponara, Farias; Babacar

Lazio (3-5-2) Strakosha; Patric, Acerbi, S.Radu; D.Anderson, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile

