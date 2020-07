Il governo ha approvato il decreto Semplificazione

Questa notte il governo ha approvato il decreto per la semplificazione e l’innovazione digitale con la formula “salvo intese”. Dopo sei ore di Consiglio dei ministri è stato trovato un accordo fra i partiti di governo sulle deroghe alle norme sugli appalti e sulle opere pubbliche da affidare a commissari sul cosiddetto “modello Genova”, cioè le procedure sottoposte a minori controlli che hanno velocizzato la costruzione del nuovo ponte sul Polcevera.

L’elenco delle circa 50 opere, stradali e ferroviarie, considerate prioritarie, da sbloccare non sono però entrate nel testo del decreto per cui il governo avrà tempo fino a fine anno per la nomina dei commissari che arriverà attraverso decreti della presidenza del Consiglio dedicati e che dovrà passare dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Il Consiglio dei ministro ha anche approvato il Programma nazionale di riforma, il ddl di assestamento di bilancio e il rendiconto dello Stato che porteranno al Documento di economia e finanza (Def) del prossimo autunno. Il dibattito all’interno del governo è stato però tutto sui 48 articoli e 100 pagine del Dl Semplificazioni che il presidente del Consiglio Conte aveva definito «la madre di tutte le riforme» e che porterà ai prossimi vertici europei in cui si discuterà le modalità del Recovery Fund (il New Generation EU) come esempio della volontà del governo italiano di modernizzare il paese.

Nonostante l’approvazione del decreto, Pd e LeU hanno manifestato ancora dei dubbi sulle modalità previste per l’affidamento degli appalti e sulle deroghe da concedere per sbloccare i lavori. Seguendo l’esempio del “modello Genova” ai commissari saranno concesse tutte le deroghe alle norme che rallentano le esecuzioni dei lavori, tranne a quelle penali, antimafia e sulla sicurezza sul lavoro.

Pd e LeU contestavano che questo modello potesse essere utilizzato oltre che dai commissari, anche per le stazioni appaltanti, cioè dagli enti che possono avviare una gara d’appalto. Il ministro Speranza ha ottenuto che venisse eliminata una norma che aumentava le percentuali di lavori che potevano essere dati in subappalto, mentre Pd e LeU hanno ottenuto l’inserimento fra le norme non derogabili la presentazione per le imprese del Durc, il documento che attesta la regolarità contributiva.

Il governo ha inoltre trovato un accordo anche sulle modifiche al reato d’abuso d’ufficio, su cui Italia Viva ha però voluto registrare a verbale la propria riserva. Fino ad oggi commetteva il reato di abuso d’ufficio chi si procuravae un vantaggio, violando «norme di legge o di regolamento». Con la modifica voluta dal governo il reato punisce chi violi «specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali residuino margini di discrezionalità».