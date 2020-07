In Messico i morti per il coronavirus sono diventati più di 30mila. Lo ha detto il minisetro della Salute, annunciando i dati di sabato, in cui sono morte 523 persone. Il Messico è diventato il quinto paese al mondo per numero di morti dietro a Stati Uniti, Brasile, Regno Unito e Italia. Sabato è stato anche il giorno in cui in Messico ci sono stati più contagi dall’inizio dell’epidemia, 6.914.

Nonostante la crescita del contagio, in Messico attualmente ci sono misure di restrizione molto blande. Secondo diversi studi indipendenti i dati ufficiali sulle morti nel paese potrebbero inoltre essere inferiori di molto inferiori a quelli reali.

