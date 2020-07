Negli Stati Uniti l’epidemia va sempre peggio

Negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati accertati più di 55mila nuovi casi di coronavirus. Si tratta di un nuovo incremento record di infezioni dall’inizio dell’epidemia. I nuovi contagi sono stati registrati soprattutto negli stati del Sud e in quelli dell’Ovest. In otto stati (Alaska, Arkansas, California, Florida, Georgia, Montana, Carolina del Sud e Tennessee) il 2 luglio è stata la giornata con più contagi da quando sono iniziate le rilevazioni. I casi totali salgono a più di 2 milioni e 700mila. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 649 e il bilancio complessivo è di 128.677 decessi.

I nuovi casi sono aumentati in 40 dei 50 stati americani, ma 25 mila dei 55mila nuovi casi di contagio sono concentrati in quattro stati: Arizona, California, Florida e Texas. In Florida si è passati dai 667 nuovi casi del primo giugno, ai 6.500 del primo luglio e ai 10.100 del 2 luglio: un aumento che rappresenta, anche in questo caso, un record di incremento per lo stato. In California dai 2.500 nuovi positivi di mercoledì si è passati agli 8.200 di giovedì.

L’amministrazione Trump continua a sostenere che l’alto numero di casi sia dovuto al gran numero di test effettuati, ma il consigliere per l’epidemia della Casa Bianca, il virologo Anthony Fauci, ha definito l’incremento di casi dell’ultima settimana “inquietante” e ha invitato gli americani a rispettare le regole del distanziamento fisico e a utilizzare le mascherine. Lo stesso Fauci ha detto che il virus potrebbe essere mutato e che ciò lo renderebbe più infettivo. Il virologo ha detto inoltre che sono in corso ricerche per confermare la possibile mutazione e le sue implicazioni.

A preoccupare è soprattutto la percentuale di positivi al test che nelle ultime due settimane è raddoppiata in Georgia, Kansas, Montana, Michigan, Missouri, Tennessee, Mississippi, Carolina del Sud e Ohio, triplicata in Nevada e quintuplicata in Idaho. In Texas, dove si registrato un incremento di casi dai 2.400 al giorno di due settimane fa ai quasi 8.000 mercoledì, il tasso di positività è aumentato dal 8 per cento al 14,5 per cento , mentre, nello stesso periodo, in Arizona è passato dal 5,7 per cento al 10,3 per cento . Inoltre in Texas in numero di ricoverati contagiati dal coronavirus è quadruplicato da fine maggio, quando sono iniziate le riaperture delle aziende.

Il 2 luglio il governatore Repubblicano del Texas Greg Abbott ha firmato un ordine esecutivo che rende obbligatorio l’uso della mascherina, nei luoghi pubblici, in tutte le contee dello stato in cui sono stati confermati più di 20 casi di coronavirus. Il Texas ha una popolazione di circa 29 milioni di persone e sono stati confermati fin qui 175.344 casi, con un aumento rapidissimo dei nuovi casi e dei livelli di occupazione degli ospedali nelle ultime settimane Abbott ha riconosciuto l’utilità delle mascherine per limitare il contagio e con il suo ordine esecutivo di oggi ha anche dato a sindaci e giudici la possibilità di imporre limitazioni sugli assembramenti di più di 10 persone. Il governatore della California Gavin Newsom ha invece invitato i suoi concittadini a stare in casa e ad evitare assembramenti durante i festeggiamenti nel week-end del 4 luglio, festa dell’Indipendenza. Newsom ha inoltre insistito sull’utilizzo delle mascherine e ha lanciato una campagna di sensibilizzazione per l’uso del dispositivo di protezione.

Intanto il vicepresidente Mike Pence ha dovuto annullare un suo viaggio in Arizona dopo che alcuni agenti dei servizi segreti sono risultati positivi ai test dopo aver manifestato sintomi del contagio, secondo quanto riferito dal Washington Post. Sempre in Arizona, visto il rapido aumento di casi, il governatore Doug Ducey ha ordinato la chiusura per una settimana di bar, palestre e cinema .

La Corte Suprema statunitense con una sentenza del 2 luglio ha concesso intanto allo Stato della Alabama l’utilizzo di procedure che semplificano il voto per corrispondenza, visto il nuovo incremento di casi di contagio. Le elezioni in tre contee dello stato erano state rimandate a marzo per l’emergenza coronavirus. Le regole per il voto per corrispondenza prevedevano però, tra le altre cose, la presentazione della copia di un documento di identità. Dopo un ricorso presentato da alcuni elettori i giudici hanno stabilito che fare una copia di un documento di identità durante la pandemia può essere difficile e pericoloso e quindi hanno eliminato l’obbligo di presentazione

Secondo il database del New York Times, sono circa solo una dozzina gli stati, soprattutto nel Nord-Est degli Stati Uniti, in cui i contagi sono stabili o in diminuzione. La città di New York ha raggiunto il suo picco ad aprile (con un incremento giornaliero di 9.877 casi). Negli ultimi due mesi la curva si è però appiattita e la media giornaliera è di un incremento di 620 casi al giorno. Anche in altri stati del Nord-Est, come New Jersey, Connecticut, Massachusetts e Rhode Island, in cui nella prima fase del contagio erano stati fra quelli con la più rapida diffusione dell’epidenmia, la situazione si è stabilizzata sui livelli di New York o più bassi. Lo stato che ha registrato il maggior calo dei contagi nelle ultime due settimane è il New Hampshire: quindici giorni fa i contagi crescevano di 34 al giorno, oggi di 29.

A New York City secondo il sindaco Bill de Blasio, in base a un sondaggio su 450mila famiglie, la maggioranza vorrebbe rimandare i propri figli a scuola a settembre. De Blasio ha spiegato che la sua amministrazione è al lavoro per realizzare un piano per utilizzare al meglio gli spazi scolastici viste le misure di stanziamento fisico che dovranno essere rispettate. Intanto, sempre a New York City, 22 strade, alcune già chiuse al traffico, verranno dedicate alla ristorazione all’aperto il venerdì sera e nei fine settimana, anche in questo caso per agevolare le misure di distanziamento.