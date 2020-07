Il governatore del Texas ha reso obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi pubblici

Il governatore del Texas Greg Abbott, Repubblicano, ha firmato un ordine esecutivo che rende obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi pubblici in tutte le contee dello stato in cui sono stati confermati più di 20 casi di coronavirus. Il Texas ha una popolazione di circa 29 milioni di persone e sono stati confermati fin qui 175.344 casi, con un aumento rapidissimo dei nuovi casi e dei livelli di occupazione degli ospedali nelle ultime settimane Abbott ha riconosciuto l’utilità delle mascherine per limitare il contagio e con il suo ordine esecutivo di oggi ha anche dato a sindaci e giudici la possibilità di imporre limitazioni sugli assembramenti di più di 10 persone.