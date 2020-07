È stata arresta Ghislaine Maxwell, ex socia di Jeffrey Epstein

Ghislaine Maxwell, che per lungo tempo è stata socia del finanziere Jeffrey Epstein, è stata arrestata giovedì 2 luglio dall’FBI con l’accusa di aver aiutato Epstein nel compiere abusi sessuali nei confronti di diverse donne. Maxwell, che ha 58 anni, è stata arrestata nello stato del New Hampshire.

Le accuse nei confronti di Maxwell arrivano a un anno di distanza dall’arresto di Epstein per abusi sessuali nei confronti di ragazze minorenni avvenuti tra il 2002 e il 2005. Nell’agosto 2019 Epstein fu trovato morto in carcere nel Metropolitan Correctional Center di Manhattan, a New York. La cause della sua morte sono tuttora poco chiare, ma l’ipotesi più accreditata è il suicidio.

Ghislaine Maxwell è figlia del magnate dell’editoria britannica Robert Maxwell. Aiutò Epstein a gestire il suo patrimonio e le sue proprietà e lo introdusse al mondo delle celebrità e ai dirigenti d’azienda che avrebbero fatto parte delle sue frequentazioni sociali. Secondo l’accusa, Maxwell per 14 anni avrebbe pagato delle ragazze per avere rapporti sessuali con Epstein.