Il Consiglio dell’Unione Europea ha ufficializzato la lista dei paesi a cui verranno aperte le frontiere esterne da domani, primo luglio. Come anticipato ieri da Politico i paesi con cui riprenderanno i collegamenti sono: Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Thailandia, Serbia, Algeria, Andorra, Georgia, Montenegro, Marocco, Ruanda, Tunisia, Uruguay. Della lista non fanno parte Stati Uniti, Russia, Brasile e India.

La Cina, invece, è inserita dal Consiglio in coda ai paesi elencati, con la specifica annotazione che la riapertura delle frontiere è condizionata alla «conferma della reciprocità», cioè se i cittadini europei saranno ammessi senza restrizioni in territorio cinese. Per quanto riguarda le persone residenti ad Andorra, Monaco, San Marino e Vaticano, per il Consiglio dovranno essere considerate come i cittadini dell’Unione.

I paesi dovranno soddisfare alcuni criteri epidemiologici stabiliti dall’Unione Europea, come un numero di nuovi casi positivi al coronavirus negli ultimi 14 giorni e per 10mila abitanti che sia vicino o al di sotto di quello della media dell’Unione Europea al 15 giugno 2020; una tendenza stabile o decrescente di nuovi casi nello stesso periodo e, più in generale, devono poter dimostrare di aver preso misure soddisfacenti contro la diffusione del contagio attraverso «test, sorveglianza, tracciabilità dei contatti, contenimento, trattamento e comunicazione».

