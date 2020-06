Il capo di Airbnb dice che viaggiare non sarà mai più come prima

L’amministratore delegato e fondatore di Airbnb, Brian Chesky, ha detto in un’intervista al sito Axios che a causa della pandemia da COVID-19 l’industria del turismo è destinata a cambiare per sempre, e che in futuro le persone viaggeranno soprattutto all’interno dei loro paesi, visiteranno luoghi più isolati e in modo più intimo e lo faranno per periodi di tempo più lunghi. In poche parole, secondo Chesky:

«Viaggiare non ritornerà mai e poi mai quello che era prima del COVID»

Per il fondatore di Airbnb, i cambiamenti nelle abitudini introdotti dalla pandemia sono destinati a durare e avranno un impatto maggiore di quelli causati dalla grande crisi finanziaria del 2008. Parafrasando il leader sovietico Vladimir Lenin, Chesky ha aggiunto: «A volte ci sono mesi in cui accadono decenni di trasformazioni».

Secondo Chesky, a causa del COVID oggi «le persone non usano più l’aereo, non attraversano i confini, non viaggiano verso altre città, non viaggiano più per lavoro». Preferiscono invece «usare le automobili, visitare luoghi a meno di 250 chilometri da casa loro, visitare piccole comunità, prenotare una casa e rimanerci più a lungo che in passato».

Chesky dice che il giro di affari della sua azienda è tornato quello precedente all’epidemia per quanto riguarda il turismo interno, ma i viaggiatori internazionali sono ancora pochissimi e questo rischia di avere un impatto molto grave sul settore turistico. «Prima o poi le persone torneranno a usare gli aerei», ha detto Chesky ad Axios: «Ma quello che secondo me è destinato a cambiare in maniera permanente è dove andranno le persone con gli aerei».

Se in passato il turismo di massa si concentrava su 50-100 città in tutto il mondo e in una serie di attività comuni a tutti i viaggiatori (una settimana in albergo, un giro sull’autobus a due piani, un selfie davanti a un famoso monumento), in futuro Chesky ritiene che una percentuale maggiore di viaggiatori preferirà visitare «comunità più piccole» e che questo produrrà un «ribilanciamento» dei flussi turistici. Nel caso degli Stati Uniti, per esempio, Chesky prevede un aumento delle visite ai parchi naturali.

In poche parole, prosegue Chesky, il turismo in futuro «sarà più intimo, più locale e avrà come destinazione comunità di dimensioni più ridotte». E anche i viaggi di lavoro sono destinati a cambiare: «Molte persone comprenderanno che non è necessario prendere un aereo per partecipare a una riunione». Dopotutto, conclude Chesky, anche il colloquio che ha avuto con Axios è avvenuto su Zoom.