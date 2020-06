Trenord ha deciso che su alcuni treni si potranno di nuovo portare le biciclette

Trenord, l’azienda che gestisce il trasporto ferroviario regionale in Lombardia, ha comunicato che da oggi, sabato 27 giugno, le ultime due vetture di alcuni treni «saranno dedicate al trasporto delle biciclette dei lavoratori del Food Delivery». La comunicazione arriva dopo che a inizio giugno Trenord aveva deciso, ricevendo per questo diverse critiche, di vietare il trasporto di biciclette sui treni che non avevano uno spazio apposito. Tra le altre cose, il divieto aveva creato grossi problemi ai molti rider che abitando fuori Milano devono raggiungere ogni giorno la città in treno, per poter lavorare.

Trenord ha comunicato sul suo sito su quali treni si potranno portare le biciclette e ha aggiunto di aver «inoltre individuato circa 700 treni [con elenco di prossima pubblicazione], dove sarà ripristinato, in numero limitato e negli spazi appositi, il consueto trasporto di biciclette».