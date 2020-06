Tre stati statunitensi hanno imposto un isolamento di 14 giorni per chi arriva da altri otto stati

Tre stati statunitensi – lo stato di New York, il New Jersey e il Connecticut – imporranno 14 giorni di autoisolamento ai viaggiatori provenienti da altri stati statunitensi in cui i casi di contagio da coronavirus sono in aumento. La decisione è stata presa da tre stati, in particolare lo stato di New York, che qualche mese fa erano tra i più colpiti dalla pandemia. Al momento, gli stati i cui viaggiatori saranno soggetti all’auto isolamento sono otto: Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, North Carolina, South Carolina, Texas e Utah.

I governatori dello stato di New York, del New Jersey e del Connecticut hanno fatto sapere che altri stati potrebbero essere aggiunti, e altri magari invece tolti, al variare del numero di nuovi casi positivi in ogni singolo stato. Gli otto stati al momento nella lista sono presenti perché, nell’arco di sette giorni, hanno avuto in media più di 10 positivi per ogni 100mila abitanti oppure a seguito di un incremento di casi pari o superiore al 10 per cento nella media mobile sui sette giorni.

Andrew Cuomo, governatore dello stato di New York, ha detto che le nuove imposizioni valgono anche per cittadini residenti a New York (oppure nel New Jersey o nel Connecticut) ma che si trovano al momento in uno degli altri stati. Sempre Cuomo, ha detto che chi violerà le norme sull’auto isolamento nello stato di New York potrà dover pagare fino a 2mila dollari di multa, che diventeranno 10mila nel caso di violazioni ripetute.

– Leggi anche: Negli Stati Uniti la prima ondata non è finita

Come ha spiegato il New York Times, «finora solo pochissimi stati – tra cui il Maine, il Rhode Island e le Hawaii – hanno imposto l’isolamento a chi arriva da altri stati», e «molti altri stati hanno semplicemente consigliato, non imposto, l’autoisolamento».