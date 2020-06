Microsoft chiuderà la sua piattaforma di streaming Mixer e la sposterà su Facebook

Microsoft ha annunciato la chiusura della sua piattaforma di streaming di videogiochi Mixer, acquistata nel 2016 con l’intento di fare concorrenza nel settore degli “e-sports” a Twitch, di proprietà di Amazon e molto più popolare. Nel comunicato diffuso da Microsoft, si spiega che negli ultimi tempi era diventato chiaro «che il tempo necessario per espandere la nostra comunità di livestreaming era fuori misura con la visione e le esperienze che vogliamo offrire ai giocatori» e per questo si è deciso di chiudere Mixer e di spostare tutta la comunità di utenti sulla piattaforma di streaming di videogiochi di proprietà di Facebook, Facebook Gaming. A partire dal 22 luglio tutti gli utenti che si collegheranno a Mixer verranno reindirizzati sulla nuova piattaforma.

Fin dalla sua nascita Mixer non era riuscita nemmeno ad avvicinarsi al successo di Twitch, ma un anno fa aveva fatto un grande investimento assicurandosi la collaborazione in esclusiva con uno dei più famosi videogiocatori al mondo – Tyler Blevins, più conosciuto su Internet come “Ninja” – diventato noto soprattutto grazie alle sue partite a Fortnite, il videogioco online più conosciuto degli ultimi anni, oltre che di altri famosi streamer. Al momento non è chiaro se Ninja continuerà a utilizzare anche Facebook Gaming o se tornerà su Twitch: in un tweet pubblicato dopo l’annuncio della chiusura di Mixer, Ninja ha scritto di “amare” la sua comunità di utenti su Mixer, ma che nei prossimi giorni dovrà prendere “alcune decisioni” circa la sua permanenza sulla piattaforma.

