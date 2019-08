Uno dei più importanti videogiocatori al mondo cambierà la piattaforma su cui trasmette le sue partite in streaming: lascerà Twitch e passerà a Mixer

Uno dei più famosi videogiocatori al mondo – Tyler Blevins, più conosciuto su Internet come “Ninja” – ha annunciato che non trasmetterà più le sue partite su Twitch, una piattaforma di streaming molto popolare di proprietà di Amazon, e che passerà a Mixer, una piattaforma analoga ma molto meno famosa di proprietà di Microsoft. Blevins, che ha 28 anni, è diventato famoso soprattutto grazie alle sue partite a Fortnite, il videogioco online più conosciuto degli ultimi anni.

Il suo canale su Twitch era seguito da 14,7 milioni di persone e le visualizzazioni delle sue partite gli facevano guadagnare circa 500mila dollari al mese (450mila euro). Mixer era stata acquistata nel 2016 con l’intento di fare concorrenza a Twitch nel settore degli “e-sports”, ma finora non ha avuto molto successo: al momento ha solamente 69mila videogiocatori che trasmettono le proprie partite, contro il milione e mezzo di Twitch. In un comunicato successivo alla decisione di Blevins, Amazon ha detto: «Abbiamo amato vedere giocare Ninja su Twitch per anni e siamo orgogliosi di tutto quello che è riuscito a fare per sé, per la sua famiglia e per tutta la comunità dei videogiocatori. Gli auguriamo il meglio per le sue prossime imprese».