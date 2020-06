Il partito conservatore del presidente Aleksandar Vučić ha stravinto le elezioni parlamentari in Serbia

In Serbia il partito conservatore del presidente Aleksandar Vučić ha vinto con largo margine le elezioni parlamentari di ieri. In base alle proiezioni diffuse da Ipsos e CeSID, il partito di Vučić, l’SNS, avrebbe conquistato il 62,4 per cento dei voti, mentre il partito socialista, alleato dell’SNN nell’ultimo governo, sarebbe arrivato secondo, ma con grandissimo distacco, con il 10,7 per cento.

La terza forza politica in base alle proiezioni sarebbe Spas, il movimento moderato di centrodestra guidato dall’ex giocatore di pallanuoto Aleksandar Sapic, con un risultato attorno al 4 per cento. Tutti gli altri partiti non avrebbero superato la soglia di sbarramento del 3 per cento.

Sempre secondo Ipsos e CeSID, l’affluenza sarebbe stata del 48 per cento, in calo rispetto al 56,7 per cento delle ultime elezioni del 2016. Il calo sarebbe principalmente dovuto ai timori di contagio: quelle serbe sono state infatti le prime elezioni parlamentari in Europa dall’inizio dell’emergenza dell’epidemia da coronavirus. In Serbia sono stati accertati 12.894 casi di contagio e 261 a fronte di una popolazione di circa 6 milioni e mezzo di abitanti.