Le condizioni di Alex Zanardi sono stabili, dice l’ospedale di Siena

Stamattina l’ospedale di Santa Maria alle Scotte di Siena ha diffuso un nuovo comunicato sulle condizioni di salute di Alex Zanardi, che venerdì aveva avuto un grave incidente stradale in handbike mentre partecipava a una corsa a staffetta. L’ospedale dice che «il paziente ha trascorso la notte in condizioni di stabilità cardio-respiratoria e metabolica» e che «le funzioni d’organo sono adeguate». Anche le condizioni neurologiche sono stabili ma il comunicato precisa che «questo dato va preso con cautela perché il quadro neurologico resta grave».

Le condizioni di salute di #AlexZanardi sono stabili. "Il neuromonitoraggio in corso ha mostrato una certa stabilità ma questo dato va preso con cautela perché resta grave il quadro neurologico", ha informato la Direzione Sanitaria ⤵️ pic.twitter.com/XzgL3sXLyh — Sky tg24 (@SkyTG24) June 21, 2020

Dopo il comunicato il responsabile del reparto di rianimazione dell’ospedale, Sabino Scolletta, ha parlato con i giornalisti: «Le condizioni generali sono stabili, siamo piuttosto soddisfatti di come sta procedendo il quadro clinico, confidiamo in settimana di poterlo valutare se le condizioni ce lo consentiranno». Scolletta ha aggiunto che non si possono ancora escludere «possibili evoluzioni e complicanze», quindi per il momento Zanardi resterà sedato.

– Leggi anche: Perché la strada dove è avvenuto l’incidente di Zanardi non era chiusa al traffico?