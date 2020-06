Cosa sappiamo sull’incidente di Alex Zanardi

Venerdì pomeriggio Alex Zanardi ha avuto un incidente stradale nei pressi di Siena, mentre stava partecipando in handbike a un viaggio organizzato. Subito dopo l’incidente Zanardi è stato trasportato in elicottero al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove è ancora ricoverato in terapia intensiva: dopo il ricovero, avvenuto alle 18, il direttore del pronto soccorso ha parlato con i giornalisti e ha detto che le condizioni di Zanardi sono di «estrema gravità».

In serata Zanardi ha subìto un intervento neurochirurgico a causa dei diversi traumi cranici, ma le notizie sulle sue condizioni sono ancora molto scarse. Ulteriori notizie dovrebbero arrivare intorno alle 10 di oggi: i giornali dicono che Zanardi ha passato «una notte stabile» ma che «resta grave».

L’incidente è avvenuto sulla statale 146 nel comune di Pienza, in provincia di Siena, sulla strada che porta a San Quirico d’Orcia. Le dinamiche dell’incidente non sono del tutto chiare, ma sembra che ci sia stato uno scontro con un camion che viaggiava nell’altro senso di marcia. «All’imbocco della curva Alex ha cambiato traiettoria, una manovra azzardata, e non ha potuto evitare l’impatto con il camion. La sua bici ha girato 2-3 volte su se stessa, il casco di Alex è saltato via», ha raccontato sulla Stampa Mario Valentini, coordinatore del settore paralimpico per il ciclismo, che al momento dell’incidente si trovava poco distante da Zanardi.

Il Corriere della Sera scrive che prima di perdere il controllo del suo mezzo Zanardi stava procedendo a una velocità compresa fra i 45 e i 50 chilometri all’ora.

La procura di Siena ha aperto un’inchiesta sull’incidente, su cui stanno indagando i Carabinieri della compagnia di Montepulciano. Secondo i giornali la procura e i Carabinieri sarebbero entrati in possesso di un video amatoriale che avrebbe ripreso la scena, con cui stanno cercando di chiarire meglio la dinamica.