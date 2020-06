È morto l’attore Ian Holm, noto soprattutto per aver interpretato Bilbo Baggins nel “Signore degli Anelli”

È morto a 88 anni l’attore britannico Ian Holm, noto soprattutto per aver interpretato l’hobbit Bilbo Baggins nelle trilogie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Nato nel 1931, dopo una formazione teatrale nel 1970 iniziò a recitare anche al cinema: il suo primo ruolo importante fu quello dell’androide Ash nel film Alien, del 1979.

Nel 1981 recitò in Momenti di Gloria, per cui si aggiudicò una nomination agli Oscar come attore non protagonista. Tra gli altri film in cui ha recitato ci sono Brazil, Ballando con uno sconosciuto, Enrico V, Amleto Il pasto nudo e Il quinto elemento. La sua ultima interpretazione risale al 2014, per l’ultimo film della trilogia dello Hobbit, Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate.