Oggi Repubblica apre con un’intervista al segretario del PD Nicola Zingaretti che ha chiesto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte di riferire in commissione parlamentare d’inchiesta sulla decisione di vendere due fregate Fremm all’Egitto, nonostante la giustizia egiziana non abbia ancora processato i cinque agenti considerati responsabili della morte di Giulio Regeni.

Tra le altre notizie, sui giornali di oggi, c’è la liberazione del terrorista neofascista Massimo Carminati per decorrenza dei termini e lo sciopero della fame di Aboubakar Soumahoro, in difesa dei diritti dei braccianti, che ieri si è incatenato a Roma davanti Villa Pamphilj dove sono in corso gli Stati generali e che alla fine è riuscito a ottenere un colloquio con Conte. Si parla inoltre della decisione della procura di Milano di aprire un’inchiesta senza ipotesi di reato né indagati sul presunto finanziamento del Venezuela al M5S. I giornali sportivi, infine, aprono tutti con la finale di Coppa Italia che si giocherà stasera tra Napoli e Juventus.

