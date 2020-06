Un tratto dell’A1 nei pressi di Firenze è stato chiuso a causa di un incidente: ci sono diversi chilometri di coda in direzione Roma

Questa mattina, verso le 10.50, un tratto dell’autostrada A1 Milano-Napoli è stato chiuso nei pressi di Firenze a causa di un incidente. Il tratto è quello compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Sud in direzione di Roma, ed è stato chiuso a causa del ribaltamento di un camion all’interno della galleria Pozzolatico. All’interno del tratto chiuso si registra un chilometro di coda, mentre all’uscita obbligatoria di Firenze Impruneta si sono formati diversi chilometri di coda. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

A chi è diretto verso Roma, per le brevi percorrenze, Autostrade consiglia di uscire a Firenze Impruneta, percorrere le viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada a Firenze Sud. Per le lunghe percorrenze, invece, dopo l’uscita a Firenze Impruneta, si consiglia di seguire le indicazioni per Siena, prendere il Raccordo Siena-Bettolle statale 326 per poi rientrare in autostrada a Valdichiana.