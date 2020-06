Il coronavirus ha ridisegnato i confini europei

Nella fase più acuta della pandemia da coronavirus, tutti i paesi europei hanno chiuso le proprie frontiere per proteggersi dal contagio. Ora che stanno progressivamente riaprendo, anche se in ordine sparso, il timore è che l’aumento dei controlli e la permanenza di alcune restrizioni possa incidere profondamente sulla libertà di movimento, una delle principali libertà permesse dall’Unione Europea.

Ne parliamo nella seconda puntata della seconda stagione del podcast di Konrad, la sezione del Post che si occupa di cose europee. Gli ospiti della puntata sono la scrittrice Igiaba Scego e il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna.

Trovate la puntata anche su iTunes o Spotify. Qui, invece, potete recuperare la prima puntata e quelle della prima stagione, pubblicate fra il 2018 e il 2019.

