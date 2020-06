Le foto del funerale di George Floyd

È in corso a Houston, in Texas, il funerale di George Floyd, l’uomo afroamericano ucciso da un agente di polizia di Minneapolis durante un arresto violento, la cui morte ha innescato estesissime manifestazioni di protesta contro il razzismo in tutto il mondo. Il funerale di Floyd – che si può seguire in streaming qui – è stato preceduto da diverse celebrazioni in varie città americane. Dopo la cerimonia Floyd sarà seppellito in un cimitero di Houston, la città in cui è cresciuto da ragazzo, accanto a sua madre.

Alla cerimonia hanno partecipato fra gli altri il pastore Al Sharpton, uno dei più noti attivisti statunitensi per i diritti degli afroamericani, e il sindaco di Houston, Sylvester Turner. L’ex vicepresidente e candidato Democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, ha mandato un videomessaggio trasmesso durante la cerimonia.