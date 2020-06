L’app Immuni ora si può scaricare su molti dispositivi Huawei

L’app Immuni (qui abbiamo spiegato bene come funziona) è ora scaricabile anche dalla maggior parte dei dispositivi Huawei e Honor, che per via di una versione modificata di Android ne avevano finora reso impossibile l’utilizzo. Come ha scritto Sky TG24, «il download di Immuni resta impossibile sugli smartphone Huawei più recenti, non compatibili con i servizi di Google a causa del divieto deciso dall’amministrazione Trump», ma «si tratta di pochi modelli messi in commercio a partire dallo scorso autunno» e Bending Spoons, l’azienda milanese sviluppatrice dell’app, si sta «adoperando per rendere anche questi smartphone compatibili con l’applicazione il prima possibile».

Immuni da oggi è operativa in Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia; dovrebbe essere attivata in tutta Italia dal 15 giugno.