CrossFit si è messa nei guai

Alcune dichiarazioni e un tweet pubblicato nel fine settimana da Greg Glassman, ideatore del sistema di fitness CrossFit e proprietario della società che ne detiene i diritti, la CrossFit Inc., stanno mettendo in grosse difficoltà il gruppo, fra critiche arrivate dagli atleti più in vista e l’interruzione dei rapporti con l’azienda di abbigliamento Reebok, suo sponsor principale.

Il caso è iniziato quando Glassman ha detto di «non piangere per la morte di George Floyd» in una videoconferenza tra esperti del settore fitness. Successivamente ha risposto con un gioco di parole a un tweet dell’account dell’Institute for Health Metrics and Evaluation di Seattle che spiegava che le condizioni sociali degli afroamericani negli Stati Uniti hanno conseguenze negative anche sulla salute pubblica.

Glassman ha risposto scrivendo «FLOYD-19», aggiungendo poi una critica alla gestione nazionale dell’epidemia. Poco dopo CrossFit Inc. è intervenuta pubblicando delle scuse ufficiali e un lungo comunicato riparatorio firmato dallo stesso Glassman; ma nel frattempo Reebok aveva comunicato di non voler rinnovare la sponsorizzazione, mentre diverse palestre associate sparse in tutto il paese si stavano già dissociando dal gruppo.

.@CrossFitCEO: "I, CrossFit HQ, and the CrossFit community will not stand for racism. I made a mistake by the words I chose yesterday.

My heart is deeply saddened by the pain it has caused. It was a mistake, not racist but a mistake.

— CrossFit (@CrossFit) June 8, 2020